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Perrito se hace viral por lamer el contenedor de pollo rostizado: VIDEO

El cachorro es la sensación de las redes sociales por su forma tan tierna de querer comer.

Por Redacción Por Esto!

1 de may de 2026

1 min

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Perrito se hace viral por lamer el contenedor de pollo rostizado: VIDEO
Perrito se hace viral por lamer el contenedor de pollo rostizado: VIDEO / X/@everythingdogss

No cabe duda que los videos de los lomitos son los más tiernos, Por ese motivo, en las redes sociales se pueden encontrar todo tipo de clips, ya sean de alguna travesura o momento lleno de ternura.

Tal y como sucedió hace poco con un video que se está viralizando, donde se puede ver a un cachorro robando suspiros en las redes sociales, por sus acciones que han provocado millones de likes.

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De acuerdo con las imágenes difundidas en las redes sociales, se muestra que el cachorro está en el asiento trasero de un automóvil, lo peculiar del asunto, es que está rodeado de varios recipientes de comida y la tentación es mucha.

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Además, se muestra que el lomito tiene colocado un arnés, pero lo peculiar del video, es que en todo momento trata de mantenerse quieto, pero el olor de la comida es muy intenso y termina haciendo una maldad.

De forma inmediata, el hambre hace de las suyas y pensando en que quizá nadie lo observa, comienza a lamer con insistencia la tapa de un contenedor de pollo rostizado.

Al no poder llegar a su objetivo, pone sus patas arriba del contenedor para hacer más fuerza. El momento se ha hecho viral en las redes sociales en minutos.

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