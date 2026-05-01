Rescatan a menor de un fuerte incendio en Santa Fe, Playa del Carmen

La mañana de este viernes se registró un fuerte incendio en una vivienda del fraccionamiento Santa Fe, en Playa del Carmen, donde presuntamente menores de edad se encontraban al interior.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría sido provocado por un corto circuito. Elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar y lograron rescatar a un menor que se encontraba dentro de la casa.

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Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el fuego fue controlado y sofocado en su totalidad, evitando que se propagara a viviendas cercanas. No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, la planta baja del inmueble sufrió severos daños materiales.

Al sitio, ubicado en la intersección de la avenida Montes Azules con avenida Chemuyil, también arribaron paramédicos, quienes brindaron atención al menor rescatado.

Hasta el momento, no se ha confirmado si había más personas dentro de la vivienda al momento del incendio