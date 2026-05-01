Trump rechaza propuesta de Irán y lanza crítica a España e Italia por tema nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su desacuerdo con la más reciente propuesta presentada por Irán para avanzar en un posible acuerdo de paz, al considerar que no cumple con las expectativas de su gobierno.

Durante declaraciones ante medios en la Casa Blanca, el mandatario reconoció que Teherán ha mostrado ciertos avances en el proceso de negociación; sin embargo, dejó claro que, por ahora, la oferta no resulta suficiente para Washington.

Trump descarta avances suficientes en negociación con Irán

Trump señaló que, pese a los esfuerzos recientes, aún existen dudas sobre si Irán está dispuesto a cumplir con los requisitos planteados por Estados Unidos, especialmente en lo relacionado con su programa nuclear.

“En este momento no estoy satisfecho con lo que están ofreciendo”, afirmó el presidente, al reiterar su postura firme frente a cualquier acuerdo que no garantice plenamente la contención de las capacidades nucleares iraníes.

El posicionamiento del mandatario se da en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, donde el tema nuclear continúa siendo uno de los principales puntos de fricción entre ambos países.

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Críticas a España e Italia por su postura

Además de referirse a Irán, Trump también dirigió cuestionamientos hacia España e Italia, países europeos a los que acusó de mantener una postura permisiva frente a la posibilidad de que Irán desarrolle armamento nuclear.

El presidente estadounidense aseguró que no está “contento” con ambas naciones, al considerar que su enfoque podría representar un riesgo a futuro para la estabilidad internacional.

Según Trump, permitir que Irán avance en ese terreno sería una decisión equivocada con consecuencias graves a largo plazo.

Tensión internacional en torno al programa nuclear

Las declaraciones del mandatario refuerzan la línea dura de su administración en política exterior, especialmente en lo que respecta a la proliferación nuclear.

President Donald Trump said Tehran is “dying to make a deal" as its economy crashes. Meanwhile, a former Navy commander argues Iran is no longer a theocracy—but a “thugocracy.” NTD’s Daniel Monaghan has more, including the president’s outlook on gas prices. pic.twitter.com/Hsx3i3mRQz — NTD News (@NTDNews) May 1, 2026

El posible desarrollo de armas nucleares por parte de Irán sigue siendo un tema central en la agenda global, con implicaciones directas en la seguridad internacional y en las relaciones entre potencias.

Hasta el momento, no se ha confirmado si habrá una nueva ronda de negociaciones entre ambas naciones, mientras las posiciones se mantienen distantes.

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