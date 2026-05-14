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Evacuan a 14 personas por incendio en edificio de departamentos en la SM 77 de Cancún

El incendio inició en el departamento 503, el cual fue visto por los mismos vecinos quienes solicitaron auxilio al número de emergencias 911.

Por Gabriel Alcocer

14 de may de 2026

2 min

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El fuego inició en el área de la sala y consumió diversos muebles y aparatos electrodomésticos
El fuego inició en el área de la sala y consumió diversos muebles y aparatos electrodomésticos / Gabriel Alcocer

Un incendio en el quinto piso de un edificio de departamentos causó alarma y generó una intensa movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes evacuaron a 14 personas para prevenir cualquier situación de riesgo en el fraccionamiento Corales, en la Supermanzana 77.

Las llamas que salían por una de las ventanas de la parte frontal del edificio llamaron la atención de los vecinos, quienes solicitaron auxilio al número de emergencias 911, al mediodía de este jueves, cuando aparentemente no había nadie en el interior del departamento marcado con el número 503.

El fuego se propagó y consumió la mayor parte de la vivienda.

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El fuego inició en el área de la sala y consumió diversos muebles y aparatos electrodomésticos, sin que se conozcan las causas del siniestro que se registró en la Manzana 10, lote 4, en el edificio número 2, en lo que es la primera calle del fraccionamiento, en el lado de la avenida 20 de noviembre.

Los bomberos procedieron a la evacuación de 14 personas que se encontraba en sus respectivos departamentos, en el edificio donde se registró el incendio en el último piso, sin que se reportaran personas lesionadas.

Bomberos sofocaron primero el fuego del vehículo y posteriormente continuaron con las llamas en el área de maleza

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La situación de emergencia provocó también la movilización de elementos de la Dirección de Protección Civil y de la Policía Municipal, quienes acordonaron la entrada del edificio durante las labores de sofocación.

El fuego inició en el área de la sala y las llamas se extendieron a otras partes, con lo que se reportó una afectación total de las pertenencias que se encontraban en el interior, así como daños en paredes y techos.

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