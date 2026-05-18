Lunes violento: Sujetos dispararon contra un bar y dejan un lesionado en Playa del Carmen

La madrugada de este lunes, sujetos armados a bordo de una camioneta tipo Dodge Durango dispararon en repetidas ocasiones contra el bar Babies Hot, ubicado sobre la calle 4 con Boulevard Playa del Carmen, dejando como saldo a un trabajador lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, tras las detonaciones de arma de fuego, comensales y empleados del establecimiento solicitaron apoyo a través de la línea de emergencias 911, requiriendo la presencia de paramédicos y elementos policiacos para resguardar la zona.

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Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al cadenero del establecimiento, quien posteriormente fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica especializada.

Más tarde, elementos de Seguridad Pública procedieron al acordonamiento del área para la preservación de indicios, ya que en el lugar fueron localizados al menos cuatro casquillos percutidos.

Asimismo, las autoridades implementaron un operativo de búsqueda para localizar a los responsables; sin embargo, no se obtuvieron resultados positivos, debido a que los presuntos agresores lograron darse a la fuga, presuntamente aprovechando la falta de vigilancia en la zona de Playa del Carmen.