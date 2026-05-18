Yucatán “arderá” con calor hasta de 48 grados hoy lunes 18 de mayo: estos serán los municipios “más calientes”

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán informó que este lunes 18 de mayo continuará el ambiente extremadamente caluroso en gran parte del estado, debido a la permanencia de un anticiclón y al ingreso de aire marítimo procedente del Mar Caribe.

De acuerdo con el pronóstico, se mantendrán condiciones de tiempo estable sobre la Península de Yucatán, con altas temperaturas y baja probabilidad de lluvias. Además, la sensación térmica oscilará entre los 43 y 48 grados Celsius, principalmente durante las horas de mayor radiación solar.

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Temperaturas máximas en Yucatán

Protección Civil detalló que las temperaturas máximas serán de 37 a 38 grados Celsius en municipios como Tizimín, Valladolid, Chemax, Sucilá, Yaxcabá y zonas cercanas. En tanto, en Izamal, Motul, Tekax y Homún los valores alcanzarán entre 39 y 40 grados.

Para municipios como Abalá, Halachó, Maxcanú, Mérida, Umán, Kinchil y alrededores, el termómetro llegará hasta los 41 y 42 grados Celsius, convirtiéndose en las zonas más calurosas del estado durante este lunes. Mientras tanto, en la costa yucateca las temperaturas oscilarán entre los 31 y 36 grados.

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Vientos fuertes y oleaje en la costa

El reporte meteorológico señala que el viento predominará del sureste durante la mañana con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora. Por la tarde cambiará al este-sureste, generando rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en la zona costera y de 40 a 50 kilómetros por hora en el resto del estado.

Asimismo, Protección Civil indicó que el oleaje en el litoral yucateco será de entre 1.5 y 2.5 metros de altura, por lo que recomendó extremar precauciones en actividades marítimas y para embarcaciones menores.

Recomendaciones por calor extremo

Ante las altas temperaturas y la intensa sensación térmica, Protección Civil recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, usar ropa clara y fresca, así como no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados.

Las autoridades también pidieron extremar cuidados en menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, además de mantenerse informados a través de los canales oficiales.