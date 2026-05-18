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Yucatán “arderá” con calor hasta de 48 grados hoy lunes 18 de mayo: estos serán los municipios “más calientes”

Yucatán tendrá ambiente extremadamente caluroso a principios de esta semana.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

18 de may de 2026

2 min

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Habrá mucho calor en Yucatán durante esta semana
Habrá mucho calor en Yucatán durante esta semana / Especial

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán informó que este lunes 18 de mayo continuará el ambiente extremadamente caluroso en gran parte del estado, debido a la permanencia de un anticiclón y al ingreso de aire marítimo procedente del Mar Caribe.

De acuerdo con el pronóstico, se mantendrán condiciones de tiempo estable sobre la Península de Yucatán, con altas temperaturas y baja probabilidad de lluvias. Además, la sensación térmica oscilará entre los 43 y 48 grados Celsius, principalmente durante las horas de mayor radiación solar.

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Temperaturas máximas en Yucatán

Protección Civil detalló que las temperaturas máximas serán de 37 a 38 grados Celsius en municipios como Tizimín, Valladolid, Chemax, Sucilá, Yaxcabá y zonas cercanas. En tanto, en Izamal, Motul, Tekax y Homún los valores alcanzarán entre 39 y 40 grados.

Para municipios como Abalá, Halachó, Maxcanú, Mérida, Umán, Kinchil y alrededores, el termómetro llegará hasta los 41 y 42 grados Celsius, convirtiéndose en las zonas más calurosas del estado durante este lunes. Mientras tanto, en la costa yucateca las temperaturas oscilarán entre los 31 y 36 grados.

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Vientos fuertes y oleaje en la costa

El reporte meteorológico señala que el viento predominará del sureste durante la mañana con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora. Por la tarde cambiará al este-sureste, generando rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en la zona costera y de 40 a 50 kilómetros por hora en el resto del estado.

Asimismo, Protección Civil indicó que el oleaje en el litoral yucateco será de entre 1.5 y 2.5 metros de altura, por lo que recomendó extremar precauciones en actividades marítimas y para embarcaciones menores.

Recomendaciones por calor extremo

Ante las altas temperaturas y la intensa sensación térmica, Protección Civil recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, usar ropa clara y fresca, así como no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados.

Las autoridades también pidieron extremar cuidados en menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, además de mantenerse informados a través de los canales oficiales.

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