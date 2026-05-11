Ejecutan a operador de Tucsa frente a su domicilio en In House de Playa del Carmen; es el segundo ataque contra la misma familia

Un operador de camión de la línea Tucsa fue ejecutado a balazos en las inmediaciones del asentamiento irregular conocido como In House, sobre la calle Bahía de Corea, en Playa del Carmen. La víctima recibió varios impactos de arma de fuego, entre ellos uno en el cuello, perdiendo la vida casi de manera instantánea frente a su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba saliendo de su vivienda cuando fue sorprendido por sujetos armados que arribaron a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra el trabajador del transporte público y posteriormente escaparon a gran velocidad entre las calles de terracería de la colonia.

El estruendo de las detonaciones provocó alarma entre vecinos y familiares del ahora occiso, quienes salieron de sus casas y observaron cómo los responsables huían del lugar. De inmediato solicitaron apoyo al número de emergencias 911, generándose una intensa movilización policiaca y de cuerpos de rescate.

Paramédicos arribaron minutos después para intentar brindarle atención médica; sin embargo, únicamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. En el lugar quedaron esparcidos varios casquillos percutidos, evidencia que posteriormente fue asegurada por peritos criminalistas.

De manera preliminar se informó que la víctima se encontraba realizando el cambio de turno para ser relevado por uno de sus compañeros cuando ocurrió el ataque armado. Testigos señalaron que los sicarios actuaron de manera directa y rápida, lo que hace presumir que ya tenían identificado al conductor.

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Autoridades policiacas implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores con la intención de localizar a los responsables; no obstante, hasta la publicación de esta nota no se reportaban personas detenidas. Habitantes de la zona señalaron que los delincuentes lograron escapar aprovechando las calles irregulares y la poca vigilancia en el área.

Este crimen representa el segundo ataque violento en contra de la misma familia, donde ya dos hombres han perdido la vida en hechos similares, situación que ha generado temor e indignación entre vecinos del asentamiento In House, quienes aseguran vivir constantemente bajo un clima de inseguridad.

La escena del crimen fue acordonada por elementos de la Policía Municipal hasta la llegada de agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y el embalaje de los casquillos percutidos para integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades ministeriales ya investigan el móvil de la ejecución y no descartan que el ataque pudiera estar relacionado con hechos violentos ocurridos anteriormente contra integrantes de la misma familia.