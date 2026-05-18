Camioneta impacta taxi estacionado en Escárcega; el responsable huye del lugar

Solo daños materiales fue el resultado de un hecho de tránsito, donde se vieron involucrados una camioneta Nissan Kicks Sport color blanco, placa DGC-973-C del estado de Campeche, conducida por un hombre al parecer bajo los influjos del alcohol, que se impactó contra un automóvil Nissan V-Driver color rojo con blanco, placa A-728-BEE del estado, habilitado como taxi número económico TX203 del grupo Radio Taxis Escárcega, que se encontraba estacionado en la noche sobre la calle 22 entre 53 y 55 de la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo 2.

Tomaron conocimiento elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 22:00 horas del domingo, cuando circulaba sobre la calle 22 una camioneta Nissan Sport color blanco, conducida a exceso de velocidad por un hombre en aparente estado de ebriedad. Al llegar entre las calles 53 y 55 de la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo 2, perdió el control del volante y se fue contra un automóvil de alquiler estacionado frente a la casa del propietario, logrando impactarse en un costado, donde ambas unidades sufrieron daños materiales.

Después del impacto, el conductor de la camioneta logró salir y abandonarla para perderse entre las calles antes de que llegara el afectado y los elementos de la SPSC, quienes acordonaron el área, levantaron evidencias y posteriormente ordenaron el traslado de los vehículos al corralón de la ciudad, donde quedaron bajo resguardo policiaco. El caso fue consignado a la Vicefiscalía Regional del Estado para los trámites correspondientes y deslinde de responsabilidades.