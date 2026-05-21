Detienen a presunto asaltante de un Oxxo tras operativo en Cancún

Alrededor de las 2:20 horas, se registró un fuerte operativo policiaco sobre la avenida 20 de Noviembre, en el fraccionamiento Alejandría, en Cancún, Quintana Roo, luego de reportarse un violento asalto a una tienda Oxxo.

De acuerdo con las trabajadoras del establecimiento, un sujeto rompió la entrada utilizando un tubo para ingresar al negocio. Una vez dentro, sustrajo tres cajas registradoras que contenían aproximadamente 300 pesos en efectivo, además de cigarros y diversos productos de abarrotes.

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Tras activarse el botón de pánico, elementos de la Policía de Cancún y del grupo FRIM desplegaron un operativo de búsqueda en la zona. Minutos después, a unos 500 metros del establecimiento afectado, en el fraccionamiento Galaxias Guadalupana, el presunto responsable fue localizado y detenido cuando intentaba esconderse sobre el techo de una vivienda.

El masculino fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con la evidencia asegurada. Asimismo, las autoridades continúan con las investigaciones, ya que las cajeras señalaron que presuntamente el mismo sujeto habría participado en al menos otros tres asaltos cometidos durante la tarde del miércoles en el mismo establecimiento.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, aunque tanto las empleadas como vecinos de la zona sufrieron crisis nerviosa debido al temor generado por este hecho violento.