Asaltan a mototaxista y queman su unidad cerca de la avenida Galaxias del Sol en Cancún

Los primeros minutos del lunes un mototaxi fue hallado completamente envuelto en llamas en una brecha ubicada sobre la avenida Galaxias del Sol, en Cancún, lo que movilizó a diversas corporaciones de seguridad tras el reporte realizado al número de emergencias 911.

Según los primeros informes, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, acompañados por personal de la Fiscalía General del Estado y efectivos de la Secretaría de Marina, quienes procedieron a acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

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El conductor de la unidad, visiblemente afectado, relató a las autoridades que todo comenzó cuando dos hombres le solicitaron un servicio en la Región 215. Sin sospechar del peligro, accedió al traslado; sin embargo, durante el trayecto fue guiado hacia un camino de terracería en las inmediaciones de la avenida Galaxias del Sol, a la altura del fraccionamiento La Joya.

Fue en ese punto donde los sujetos sacaron un arma de fuego para amenazarlo. Bajo intimidación, lo obligaron a entregar sus pertenencias y posteriormente lo agredieron físicamente, propinándole un golpe en la cabeza con la cacha del arma. Tras consumar el asalto, los agresores rociaron combustible y prendieron fuego al mototaxi marcado con el número económico 613, para luego huir del lugar con rumbo desconocido.

A pesar de la agresión, el conductor logró pedir auxilio. Minutos después, paramédicos arribaron para brindarle atención médica en el sitio, sin que fuera necesario su traslado hospitalario de manera inmediata, aunque presentaba lesiones visibles.

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En tanto, las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en la zona con el objetivo de ubicar a los responsables. No obstante, hasta el cierre de esta edición, no se ha informado sobre la detención de los presuntos agresores.

El caso ya es investigado por las instancias correspondientes, mientras que el hecho ha generado preocupación entre conductores de transporte local, quienes señalan el aumento de situaciones de riesgo durante sus jornadas laborales.