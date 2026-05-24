Rescatan a 28 víctimas de trata y detienen a 11 tras cateo en un bar de Chetumal

Las fuerzas del orden federales y estatales llevaron a cabo un cateo en un bar de Chetumal. Durante la intervención, las autoridades locales lograron el rescate de 28 mujeres que eran presuntamente víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, además de conseguir la captura de once personas presuntamente vinculadas a actividades delictivas.

El operativo fue coordinado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, en un esfuerzo conjunto con personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal. El personal de seguridad ejecutó una orden de cateo otorgada previamente por un Juez de Control, ingresando de forma sorpresiva a un inmueble habilitado como bar que se localiza sobre la avenida Maxuxac, específicamente entre las vialidades Polyuc y Petcacab, en la colonia Comité Proterritorio de este municipio.

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Al interior del establecimiento, los elementos ministeriales adscritos a las fiscalías especializadas en Combate a Delitos de Narcomenudeo y de Trata de Personas ubicaron a las 28 mujeres, quienes realizaban diversas actividades en condiciones de subordinación laboral y bajo una situación de alto riesgo. De forma inmediata, el contingente activó los protocolos correspondientes de atención y protección institucional para salvaguardar la integridad de las afectadas y brindarles apoyo integral.

Durante la revisión física de las instalaciones, los agentes investigadores procedieron al aseguramiento de diversas cámaras de videovigilancia y un equipo DVR, herramientas que presuntamente se utilizaban para el monitoreo del lugar. De igual forma, se encontraron dosis de vegetal verde y seco con características de la marihuana, envoltorios de una sustancia cristalina similar al narcótico conocido como cristal, así como múltiples cajas de preservativos. En las afueras del lugar, las autoridades confiscaron cuatro motocicletas, tres de la marca Italika sin placas de circulación, y tres vehículos compactos de la marca Chevrolet.

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En el perímetro del inmueble se concretó la detención de diez probables implicados, identificados como Iván Ulises “N”, Marcos Alexis “N”, Jamer Francisco “N”, Iván Emor “N”, Rodrigo Alón “N”, Erick Adrián “N”, Karyme Noemí “N”, Sara Stephani “N”, Jennyfer Guadalupe “N” y Juliana “N”, esta última de nacionalidad colombiana y originaria de la ciudad de Bogotá, a quienes se les hallaron narcóticos entre sus pertenencias. Asimismo, a escasos metros del bar, las autoridades interceptaron a Cristian Martín “N”, señalado por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Al término de las diligencias ministeriales, las autoridades procedieron a colocar los sellos oficiales de aseguramiento en las puertas de acceso del establecimiento, clausurando sus operaciones. Tanto los probables responsables como la totalidad de los indicios materiales incautados fueron trasladados ante el Ministerio Público, autoridad que en los plazos legales establecidos determinará la situación jurídica de cada uno de los involucrados conforme a derecho.