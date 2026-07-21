¿Cuánto cuesta viajar de Valladolid a Playa del Carmen en Tren Maya este Verano 2026?

Si planeas aprovechar las vacaciones de Verano 2026 para visitar la Riviera Maya, el Tren Maya se mantiene como una de las opciones más cómodas para viajar desde Valladolid, Yucatán, hasta Playa del Carmen.

Antes de comprar tus boletos, conviene conocer cuánto cuesta el recorrido y qué tipo de tarifa aplica para cada pasajero.

Noticia Destacada Impulsan logística del Sureste: Yucatán se integra a red logística moderna

¿Cuánto cuesta el boleto de Valladolid a Playa del Carmen?

Para los viajeros nacionales, el precio del boleto en clase Turista para el trayecto Valladolid–Playa del Carmen es de 441.50 pesos.

Quienes acrediten una tarifa especial, como adultos mayores con credencial INAPAM, estudiantes, maestros o personas con movilidad reducida, pueden acceder a un costo preferencial de 220.50 pesos, mientras que las tarifas para visitantes internacionales son más elevadas.

Noticia Destacada Falla mecánica en Tren Maya provoca detención del servicio en tramo Leona Vicario

¿Cuánto dura el viaje?

El recorrido conecta dos de los destinos turísticos más importantes de la Península de Yucatán y tiene una duración aproximada de 2 horas, aunque el tiempo puede variar ligeramente según el horario y las paradas programadas.

El Tren Maya ofrece asientos climatizados, espacio para equipaje y una alternativa para evitar el tráfico carretero durante la temporada vacacional.

Recomendaciones para viajar en Verano 2026

Durante las vacaciones de verano se espera una mayor demanda de boletos, por lo que se recomienda: