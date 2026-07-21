Clima en Yucatán 22 de julio: Onda Tropical dejará posibles chubascos este miércoles

Durante este miércoles 22 de julio habrá probabilidad de chubascos en Yucatán debido al paso de una Onda Tropical sobre el Sur de la Península, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que estas afectaciones corresponden a la Onda Tropical en interacción con una vaguada térmica, causando chubascos en Yucatán.

Además, habrá ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, aunque en la tarde se tornarán del norte-noreste y norte en el litoral yucateco y campechano, respectivamente.

En Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 40° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 22° C al amanecer.

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Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 23 y 36° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 34° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 36° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 22 y 38° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.