Louvre reabre la Galería de Apolo tras robo de las Joyas de la Corona, pero sin objetos de valor

El Museo del Louvre reabrirá al público la Galería de Apolo este miércoles 22 de julio, nueve meses después del robo de ocho piezas pertenecientes a las Joyas de la Corona francesa.

El espacio volverá a recibir visitantes sin vitrinas, joyas ni objetos preciosos. La nueva configuración dará prioridad a las pinturas, esculturas, relieves y decoraciones doradas que forman parte de la arquitectura de la galería.

La decisión busca recuperar la función original de este espacio del antiguo palacio real, concebido como una galería ceremonial durante el siglo XVII. Las piezas que permanecieron bajo resguardo después del asalto serán trasladadas a otras instalaciones mientras el museo desarrolla una sala con nuevas medidas de seguridad.

¿Qué pasó con las Joyas de la Corona del Louvre?

El robo ocurrió el 19 de octubre de 2025, cuando un grupo ingresó a la Galería de Apolo y atacó dos vitrinas de alta seguridad.

Los responsables sustrajeron ocho objetos históricos, entre ellos un diadema, collares, pendientes y broches vinculados con las reinas Marie-Amélie y Hortense, la emperatriz Marie-Louise y la emperatriz Eugenia. El Louvre estimó el valor económico del botín en 88 millones de euros, aunque también destacó su valor patrimonial.

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La corona de la emperatriz Eugenia fue localizada al pie de la galería después del asalto. La pieza sufrió daños y permanece bajo un proceso de restauración dirigido por especialistas del museo.

Las demás joyas robadas continuaban sin ser recuperadas al anunciarse la reapertura de la sala.

¿Dónde exhibirá el Louvre las joyas que no fueron robadas?

El presidente del Louvre, Christophe Leribault, explicó que las Joyas de la Corona que permanecen en poder del museo serán instaladas en una sala específica de máxima seguridad.

El proyecto contempla un espacio sin ventanas y con mejores condiciones de conservación, vigilancia y control del público. Las piezas no volverán a exhibirse hasta que concluyan las adecuaciones necesarias.

Entre los objetos que serán trasladados figuran diamantes históricos como el Regente, el Sancy y el Hortensia, los cuales no fueron sustraídos durante el robo.

¿Qué podrán observar los visitantes en la Galería de Apolo?

La reapertura permitirá contemplar la decoración arquitectónica y artística de la sala, en la que participaron autores como Charles Le Brun, Eugène Delacroix y otros artistas de los siglos XVII y XIX.

Louvre heist gallery to reopen to public.



No jewels will be on display and it will revert to its 17th century function as a state gallery, an informed source tells AFP https://t.co/qCXj3Kan1J pic.twitter.com/JpUaIfgc2r — AFP News Agency (@AFP) July 21, 2026

La Galería de Apolo comenzó a construirse después de un incendio registrado en 1661. Luis XIV encargó su diseño al arquitecto Louis Le Vau y su ornamentación se convirtió en una referencia para la posterior creación de la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles.

Con el retiro de las vitrinas, el museo busca que los visitantes concentren su atención en los techos pintados, los detalles dorados y las esculturas del recinto.

La reapertura marca el inicio de una nueva etapa para uno de los espacios más reconocidos del Louvre, mientras continúan la investigación por el robo y los trabajos para reforzar la protección de sus colecciones.

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