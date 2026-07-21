Hallan el cuerpo de un hombre flotando en la laguna de colonia Santa Cecilia en Cancún

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la tarde de este martes flotando en una laguna artificial de la colonia Santa Cecilia, ubicada cerca de la carretera conocida como Gas Auto. El hallazgo generó una intensa movilización de autoridades, cuerpos de rescate y personal de primeros auxilios.

El reporte se recibió a través del número de emergencias 911 alrededor de las 3:20 de la tarde, cuando vecinos de la zona informaron que una persona se encontraba flotando cerca de la orilla de la laguna. Tras la llamada, el Complejo de Seguridad C5 activó los protocolos correspondientes y movilizó a elementos de la Policía Municipal.

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Al confirmar el reporte, los policías solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos y de personal de Protección Civil, quienes realizaron las maniobras necesarias para rescatar el cuerpo del agua y colocarlo en tierra firme. Posteriormente, la zona fue acordonada y se notificó a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones.

Más tarde, agentes de la Policía de Investigación y peritos criminalistas llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa del fallecimiento. Se espera que en las próximas horas pueda ser identificado por sus familiares.

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De manera preliminar, las autoridades informaron que la víctima era un hombre de complexión robusta y tez morena, quien únicamente vestía ropa interior de color azul. De acuerdo con las primeras estimaciones periciales, tendría al menos cuatro días de haber perdido la vida al momento de su localización.

Vecinos de la colonia señalaron que no conocían al ahora occiso, ya que es común que personas acudan a la laguna para nadar; sin embargo, advirtieron que muchos ingresan al agua sin las medidas de seguridad necesarias e incluso sin saber nadar, lo que representa un riesgo debido a la profundidad y las condiciones del lugar.