Aseguran más de 150 dosis drogas y detienen a dos durante un operativo en Tulum

Más de 150 dosis de distintos narcóticos fueron aseguradas en dos operativos realizados en el municipio, donde también fueron detenidos dos hombres señalados por presuntos delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

El primer caso corresponde a Abezaid “N”, de 30 años de edad, quien fue detenido en posesión de más de 100 dosis de droga. Entre las sustancias aseguradas se encuentran cocaína, cristal, crack, marihuana y tussi, de acuerdo con los reportes de la intervención. La detención se llevó a cabo mediante un operativo coordinado entre elementos de seguridad, agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado y personal del Ejército Mexicano.

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En un segundo hecho, fue detenido José Antonio “N”, de 33 años de edad y originario del Estado de México, a quien le fueron aseguradas más de 57 dosis de narcóticos, principalmente marihuana y tussi. Este aseguramiento también se realizó como parte de acciones conjuntas entre corporaciones de seguridad desplegadas en el municipio.

Ambas detenciones ocurrieron en contextos de flagrancia, lo que permitió el aseguramiento inmediato de las sustancias y la puesta a disposición de los implicados ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, donde se integran las carpetas de investigación correspondientes.

En conjunto, los decomisos superan las 150 dosis de droga, en una mezcla que incluye estupefacientes de alto consumo en la región, como cristal y cocaína, además de tussi, una sustancia sintética que ha tenido presencia creciente en destinos turísticos.

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Hasta el momento, no se ha informado sobre los puntos exactos donde ocurrieron las detenciones ni si los detenidos estarían vinculados entre sí o con alguna estructura de distribución de droga en el municipio.

Los operativos, de acuerdo a la información oficial, forman parte de las acciones que se mantienen en Tulum para detectar y contener la venta de estupefacientes a pequeña escala, una actividad que continúa registrando incidencias en zonas urbanas y turísticas del destino.

Las investigaciones permanecen en curso y será la autoridad ministerial la que determine la situación jurídica de ambos detenidos en las próximas horas, conforme al avance de las diligencias.