Síguenos

Última hora

México

Temblor hoy: ¿Cuál es el último sismo de este 4 de mayo de 2026 y dónde es el epicentro?

Quintana Roo / Sucesos

Encuentran un cuerpo dentro de bolsas negras en la Región 227 de Cancún

El hallazgo fue realizado por ciudadanos quienes de percataron de extremidades que salían de las bolsas negras.

Por Redacción Por Esto!

4 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Hasta el momento no se han revelado más detalles del cuerpo
Hasta el momento no se han revelado más detalles del cuerpo / Erick Díaz

Encuentran cuerpo sin vida al interior de bolsas negras sobre el camellón central de la avenida centenario con Lombardo toledano en las inmediaciones de la región 227.

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública quienes al corroborar que el reporte era positivo procedieron con el acordamiento de la zona, hasta el arribo de policías de investigación y peritos criminalistas de la fiscalía general del estado.

El hallazgo fue realizado por ciudadanos que pasaban por la zona y observaron que de bolsas negras salían partes de un cuerpo humano.

En unos momentos más información

Te puede interesar