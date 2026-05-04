Abigeato sin freno en Candelaria: roban y destazan ganado

Ante la nula respuesta de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Campeche para combatir el robo de ganado de la región de Pedregal perteneciente al municipio de Candelaria, pese a las denuncias de los productores ganaderos de ese lugar, decidieron alzar la voz para que sean escuchados sus problemas y se le ponga un alto al abigeato que lesiona su economía.

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Según los ganaderos de la región, en los últimos días una banda de ladrones de ganado han cometido sus delitos en el rancho Santa Cruz, en la región de Pedregal, Candelaria, como también en otros ranchos, donde en ocasiones usan la modalidad de destazar las reses y llevarse la carne, debido que se han encontrado restos de los animales.

Continúan diciendo que ni pueden trabajar tranquilos, menos cuando entra la noche, al saber que la oscuridad será utilizada como cómplice para entrar a los ranchos y poder llevarse las reses, y esta situación daña la economía y su patrimonio de la familia, y esta situación no tiene para cuándo terminar.

Aun cuando se han hecho las denuncias correspondientes ante las autoridades de la FGECAM, hasta el momento no han tenido una respuesta favorable y mucho menos han mantenido vigilancia por esa región, cuando es necesario que realicen rondines constantes de vigilancia en coordinación con otras dependencias policiacas para tratar de controlar el abigeato y los productores ganaderos puedan estar más tranquilos.

Hacen un llamado a las autoridades policiacas, a la municipal y estatal, para que tomen en cuenta este problema y se mantenga una constante vigilancia en la región de Pedregal y en otras áreas del municipio para evitar que se continúe con el robo de reses.

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JGH