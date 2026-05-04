Abelito reacciona al divorcio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio con polémico mensaje

Desde hace varios días, mucho se comenzó a hablar sobre la separación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, quienes después de casi tres años de matrimonio decidieron poner punto final a su matrimonio, sin dar muchos detalles al respecto, el actor confirmó la noticia.

Tras revelarse la información, varias personalidades del medio hablaron sobre el tema, uno de ellos fue Abelito, quien no dudó en mandar un mensaje de apoyo a Alexis Ayala.

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¿Qué mensaje le mandó Abelito a Alexis Ayala?

Recordemos que, los dos estuvieron participando en ‘La Casa de los Famosos México’, donde la convivencia diaria una amistad muy buena, por lo que ante esta situación tan complicada que está viviendo Alexis Ayala, su amigo le mandó un mensaje de apoyo.

En un encuentro con los medios de comunicación, Abelito habló con sobre esta situación y confesó que no sabe cuál es el motivo de la separación.

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“Esa noticia me agarró de sorpresa. Es una persona… es todo un caballero, se veía cuanto ama a Cinthia. De cierta manera lo sigue haciendo, la apoya mucho en las novelas que está haciendo ahora. Siempre hay que seguir el corazón, uno a veces tiene que entender que llega sólo a este mundo y se va solo, pero que mejor cuando lo puedes acompañar con una buena persona en esta travesía que se llama vida, aunque hay veces que no se puede”

Alexis Ayala comentó que fue ella quien tomó la decisión de separarse, pero dejó claro que siempre la va a apoyar en todo.

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente y ahora que ya le crecieron estas a las tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien. Tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”

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