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Buscan a abuelito extraviado en la selva de Felipe Carrillo Puerto; salió acompañado de su perro

Elementos de Protección Civil, Marina, Policía Municipal y habitantes del Ejido de Felipe Carrillo Puerto participan en la búsqueda del ejidatario desaparecido.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

18 de jun de 2026

1 min

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Buscan a abuelito extraviado en la selva de Felipe Carrillo Puerto; salió acompañado de su perro
Buscan a abuelito extraviado en la selva de Felipe Carrillo Puerto; salió acompañado de su perro / Justino Xiu Chan

Esta mañana se reportó el extravío de un abuelito en la selva que colinda con la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. El hombre fue identificado como Don Fermin ejidatario de esta cabecera municipal.

De acuerdo información que se pudo indagar es que se trate de un abuelito quien salió de su domicilio al mediodía de ayer para ir a zumilpa y posteriormente ya no se supo más de él.

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Ante esta situación tus familiares solicitaron apoyo al Ejido de Felipe Carrillo Puerto para sumarse a la búsqueda mismo que se viene realizando desde la tarde de ayer mismo en la que se han sumado elementos de la dirección de Protección Civil secretaría de la marina Policía Municipal entre otras agrupaciones.

La búsqueda se viene realizando en el norte de la ciudad precisamente en la selva que colinda con la Colonia Emiliano Zapata 2 donde diferentes grupos obligadas vienen realizando esta tarea de búsqueda en esta zona.

En el lugar está encendido que el abuelito desde la tarde de ayer salió con su mascota que hasta el momento lo ha acompañado, tal como lo han verificado en las evidencias que han encontrado dentro de la selva, donde el abuelito se puede ver observar su rastro junto con su amigo inseparable.

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