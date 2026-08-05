Así lucía el Centenario de Mérida hace más de 100 años, ¡No era un zoológico!

El 18 de septiembre de 1910, en el marco de la conmemoración del Centenario de la Independencia de México, fue inaugurado en Mérida el Parque Centenario, ubicado sobre la avenida Itzáes. En sus orígenes, este emblemático espacio no fue concebido como un zoológico, sino como un sitio dedicado a la recreación y la convivencia familiar.

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Su construcción comenzó en 1907 con el objetivo de dotar a la ciudad de un amplio parque recreativo y de esparcimiento. Durante sus primeros 52 años de existencia, funcionó exclusivamente como parque y jardín botánico, convirtiéndose en uno de los lugares preferidos por las familias meridanas para pasear y disfrutar de sus áreas verdes.

El Parque Centenario pasó de ser un jardín botánico a convertirse en uno de los zoológicos más emblemáticos de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Fue hasta 1962, tras una importante remodelación, cuando el Parque Centenario se transformó en zoológico. A partir de entonces comenzó a albergar diversas especies animales, entre ellas jirafas, cebras, leones e incluso un elefante, consolidándose como uno de los principales atractivos de la capital yucateca.

Con más de un siglo de historia, el Centenario sigue siendo uno de los espacios favoritos para las familias yucatecas. / Ayuntamiento de Mérida

El parque ocupa una superficie de 6.96 hectáreas y, al momento de su inauguración, se encontraba en las afueras de Mérida. Con el crecimiento de la ciudad, hoy forma parte de la zona Centro y continúa siendo uno de los espacios públicos más representativos.

Inaugurado en 1910, el Parque Centenario ha sido testigo del crecimiento de Mérida y de generaciones de visitantes. / Ayuntamiento de Mérida

Su desarrollo continuó con la inauguración del aviario en 1992 y del herpetario en 1997, ampliando la oferta educativa y recreativa para los visitantes.

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Dos años después, en 1999, el Centenario obtuvo el reconocimiento como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), fortaleciendo su labor en la conservación y el cuidado de la fauna.

Desde jirafas y leones hasta amplias áreas verdes, el Zoológico del Centenario continúa siendo un ícono de la capital yucateca. / Especial

En la actualidad, el Zoológico del Centenario sigue siendo uno de los lugares favoritos de las familias yucatecas y de los visitantes, al ofrecer áreas verdes, juegos infantiles, espacios educativos y la oportunidad de conocer de cerca diversas especies animales en un entorno accesible para todas las edades.