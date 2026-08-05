Amigo de César Gastélum revela que estaba con el influencer cuando fue asesinado

La noche de este martes 4 de agosto, se dio a conocer el asesinato del creador de contenido, César Gastélum. De acuerdo con lo que se sabe, los hechos ocurrieron mientras el hombre realizaba una transmisión en vivo en las calles del Desarrollo Urbano Tres Ríos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fue atacado a balazos.

En las imágenes que se han hecho virales en las redes sociales, se muestra a César Gastélum y a su compañero, el influencer Alejandro Fierro, haciendo un en vivo cuando de pronto dos hombres a bordo de una motocicleta se acercan y le disparan.

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Amigo de César Gastélum rompe el silencio tras el ataque

Tras esta situación tan complicada y que se confirmó la muerte de César Gastélum, su compañero Alejandro Fierro, rompió y publicó varios mensajes en sus redes sociales. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, fue tajante en sus palabras.

"Estoy destrozado compadre, por qué me dejaste, te amo, no me lo creo y no te lo merecías. No entiendo la situación ni creo que la vaya a entender. Dios te tenga en su santa gloría y que se haga justicia por ti, yo no sé qué haré con mi vida sin ti y con todo esto que me está pasando, no se lo deseo a nadie"

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Momentos después, en la plataforma el joven Alejandro Fierro volvió a aparecer un texto para darle el último adiós.

"Perdí a un compañero, me duele el alma, no tengo el valor de enfrentar esta situación, me dejaste solo. Tantas experiencias y cosas que vivimos juntos desde hace muchos años, te amo, el peor día de mi vida, te mando un abrazo donde estés, me tienes destrozado"

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