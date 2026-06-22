Riña entre compañeros de parranda termina a machetazos en Felipe Carrillo Puerto

Un joven resultó con heridas cortantes en diferentes partes del cuerpo y estuvo a punto de perder uno de sus dedos de la mano, al recibir varios machetazos

Los los hechos se registraron en una de las calles de la zona conocida como Los Planes, cuando un grupo de personas se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes con el calor del alcohol salieron a relucir los problemas y registrarse una riña.

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Uno de los involucrados sacó entre sus pertenencias un machete para agredir a su compañero con quién estaba tomando propinándole varias heridas cortantes una de las cuales fue en la mano izquierda donde estuvo a punto de perder uno de los dedos además de otra querida en el abdomen del lado derecho de aproximadamente 10 cm.

Al sitio hicieron acto de presencia paramédicos de la Cruz Roja quienes se encargaron de brindarle los primeros auxilios a la persona pero debido a que se encontraba bajo los efectos del alcohol se negó a ser trasladado al hospital general para su atención médica; mientras que el presunto responsable se retiró del lugar antes de que arribara la policía municipal.