Aumentan número de personas desaparecidas localizadas sin vida en Quintana Roo

Durante el primer semestre del 2026, la Fiscalía General del Estado reportó un preocupante incremento de personas desaparecidas que posteriormente fueron localizadas sin vida. De acuerdo con las fichas oficiales y las actualizaciones semanales, al menos 68 víctimas fueron encontradas muertas, según los registros marcados como “localizado” con leyenda en color negro o mediante reportes de identificación de cuerpos.

La cifra supera los 47 casos contabilizados en el mismo periodo del 2025, lo que refleja un aumento significativo de fallecimientos relacionados con desapariciones. Aunque las autoridades destacan avances en las labores de búsqueda, los datos muestran que decenas de familias terminan enfrentando el desenlace más trágico tras semanas, meses o incluso años de incertidumbre.

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Entre los casos más recientes figuran el hallazgo de un hombre sin identificar en un terreno baldío de Cancún, un joven encontrado muerto en Holbox tras haber sido reportado como desaparecido en abril y cuerpos localizados en predios de Tulum, así como en caminos rurales de Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto. Este tipo de descubrimientos también se ha repetido en playas, lagunas y zonas suburbanas, donde varias víctimas fueron encontradas en avanzado estado de descomposición.

Colectivos de búsqueda y madres buscadoras han cuestionado la lentitud de las investigaciones, el rezago en las carpetas y la impunidad que, aseguran, prevalece en numerosos expedientes. Durante protestas y mesas de diálogo manifestaron que, tras la recuperación de los cuerpos, con frecuencia no existen avances para esclarecer los hechos ni para sancionar a los responsables.

En contraste, alrededor de 235 personas fueron localizadas con vida en el 2026, frente a las 185 registradas en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el incremento de víctimas mortales mantiene la preocupación por la violencia y las desapariciones en municipios como Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco.

La FGE emitió más de 430 fichas de búsqueda en lo que va del año, un 40% más respecto al 2025, cuando se contabilizaron poco más de 300 reportes. Para los colectivos, la elevada cantidad de personas encontradas sin vida evidencia deficiencias en la prevención del delito, investigación y procuración de justicia, además de retrasos en peritajes e investigaciones inconclusas.

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Habitantes de Cancún consultados expresaron temor e indignación por el aumento de los casos. Consideraron que la violencia ha recrudecido durante este año, manifestaron preocupación por la seguridad de sus familias y señalaron que las cifras oficiales no se han traducido en una disminución de las desapariciones. También exigieron estrategias de búsqueda más efectivas, mayor protección para la población y resultados concretos en las investigaciones.

La situación expone la vulnerabilidad de jóvenes y mujeres en un estado con vocación turística, donde las desapariciones representan uno de los principales desafíos en materia de seguridad. Afectados insisten en intensificar las búsquedas y garantizar justicia, esclarecer los casos y sancionar a los responsables.