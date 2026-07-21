Tres suicidios en menos de 15 días encienden la alerta por salud mental en Lázaro Cárdenas

Un nuevo caso de suicidio mantiene en alerta a la población. Con este lamentable hecho la cifra aumentó a tres fallecimientos en menos de 15 días, una situación sin precedentes que encendió las alarmas entre la sociedad, instituciones educativas y organizaciones civiles.

La mayor preocupación radica en que dos de las víctimas eran menores de edad, lo que refleja la vulnerabilidad de menores de edad frente a problemas de salud mental.

Habitantes de la comunidad, entre ellos José C., Diana P. y Yeimi N., coincidieron en que las autoridades de Salud y los distintos niveles de Gobierno deben atender esta problemática con carácter prioritario. Consideraron urgente dejar atrás las reacciones posteriores a las tragedias y fortalecer acciones preventivas, especialmente con el próximo inicio del ciclo escolar.

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Propusieron implementar protocolos de detección temprana que permitan identificar oportunamente a estudiantes con señales de depresión, crisis emocionales o cualquier condición que represente un riesgo para su bienestar.

El presidente de la asociación civil “Nuevas Generaciones de Valladolid Nuevo”, Manuel Hoil Martínez, señaló que es urgente fortalecer el papel de las escuelas y espacios comunitarios como redes de apoyo, ya que factores como la falta de orientación familiar, consumo de alcohol y drogas, así como otras problemáticas sociales, incrementan la vulnerabilidad de la juventud.

El docente lamentó que menores desde los 12 años, e incluso de menor edad, se involucren en el consumo de sustancias, una realidad que, afirmó, afecta a numerosas familias y suele repetirse de generación en generación.

Psicólogos señalaron que la formación del carácter y los valores debe consolidarse entre los cuatro y 12 años para favorecer un desarrollo emocional saludable.

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Emilio Jiménez, enlace educativo en el municipio, explicó que los niveles de preescolar y primaria cuentan con el apoyo de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y del Centro de Atención Múltiple (CAM), mientras que las secundarias disponen de personal de psicología. Añadió que, ante cualquier señal de alerta, directivos y padres de familia deben canalizar a los estudiantes para que reciban atención especializada.

Pese a ello, diversos sectores consideran necesario reforzar la infraestructura de atención para enfrentar factores como el acoso escolar, ansiedad y violencia familiar. La demanda ciudadana es impulsar una estrategia integral entre autoridades, escuelas y familias que priorice la salud mental, fortalezca la prevención y establezca mecanismos eficaces de detección temprana para proteger a la infancia y la juventud del municipio.