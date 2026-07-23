Joven denuncia presunto envenenamiento de su perro tras pasearlo en una Unidad Deportiva de Tulum

Un joven entre lágrimas denunció públicamente el presunto envenenamiento de su perro después de acudir a una Unidad Deportiva de Tulum, en donde aseguró que acostumbraba a pasear diariamente a su mascota.

Fue por medio de un video el cual se difundió en redes sociales, afirmó que el animal, murió poco después de abandonar el sitio y pidió ayuda para evitar que otros perros sufran este mismo desenlace.

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En la grabación, el joven aparece de pie a un costado de la avenida, con la Unidad Deportiva al fondo; a su lado una camioneta estacionada en donde el cuerpo sin vida de su perro, aparentemente de raza pitbull, recostado.

Entre lagrimas y mientras cargaba el cuerpo de su mascota, el joven relató que poco antes habría acudido a uno de sus paseos cotidianos y tras llevarlo al veterinario, le confirmaron que la probable causa del fallecimiento fue debido a una intoxicación por veneno.

"Ayúdenme a hacerlo viral": Joven denuncia envenenamiento de su perro tras pasearlo en una unidad deportiva de Tulum https://t.co/dbRAUpEmib pic.twitter.com/wbYXhLkqcZ — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) July 23, 2026

"Mi perro está muerto porque lo envenenaron aquí en este parque. Vine hace una hora y hace media hora se acaba de morir. Por favor, ayúdenme a hacer esto viral para que a ningún otro dueño le pase", expresó en el video.

El joven también aseguró que existen denuncias previas de personas que han reportado situaciones similares en ese sitio, aunque afirmó que, hasta el momento, no se han tomado medidas para atender el problema.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad municipal o estatal había emitido información oficial sobre el caso ni confirmado la presencia de sustancias tóxicas en la Unidad Deportiva. Tampoco se informó si el propietario presentó una denuncia formal.