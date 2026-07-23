El cantante Roberto Carlos es hospitalizado de emergencia, este es su estado de salud

El día de hoy, se ha confirmado que el cantante Roberto Carlos no está pasando por el mejor momento de salud, por lo que tuvo que ser hospitalizado debido a que se sometió a una cirugía, la cual ya estaba programada.
Cabe mencionar que este hecho fue dado a conocer por medio de un comunicado que fue publicado en su perfil de oficial de Instagram, este hecho ocasionó mucha preocupación entre sus seguidores.
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El cantante de origen brasileño, tiene actualmente 85 años de edad, Roberto Carlos logró hacer una gran carrera en la industria, llevando su música a varios países, siendo algunos de sus temas más conocidos "Lady Laura" y "Amada amante".
¿De qué fue operado Roberto Carlos?
Fue el día de ayer miércoles 22 de junio, cuando el cantante acaparó la atención del público, pues se confirmó su hospitalización para poder hacerse una cirugía de vesícula. A través de un comunicado se explicó un poco más de esta situación.
"Le informamos que el artista Roberto Carlos se someterá a una cirugía de la vesícula mediante laparoscopia por video, previamente programada. Roberto Carlos está tranquilo y sigue todas las instrucciones médicas. La recuperación es rápida, sin interferir con el horario de espectáculos ya programado"