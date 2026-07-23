Confirman la tercera muerte por golpe de calor en Quintana Roo

Mientras Protección Civil estatal advierte de la prolongación de calor con sensación térmica de 45 grados, la Secretaría de Salud federal dio a conocer que en Quintana Roo se registró la tercera muerte por golpe de calor, la víctima: un albañil de Playa del Carmen, quien estuvo con exposición directa al sol, convulsionó y perdió el conocimiento en su sitio laboral.

El Informe Semanal Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas Semana Epidemiológica 28, precisó que entre el 1 de enero y 22 de julio, en la entidad, 40 personas han sido reportadas con afectaciones por temperaturas extremas.

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Además de los tres decesos, se han registrado ocho personas deshidratadas, 25 afectadas por golpe de calor y siete por quemaduras.

Con esta defunción, Quintana Roo se posiciona en el sexto lugar de las 17 entidades que han reportado muertes relacionadas con el golpe de calor. La lista incluye a estados como Bajas California, Sonora, Veracruz, Tamaulipas, Veracruz, Nayarit y Oaxaca, entre otras.

A nivel nacional, ya se contabilizan 52 muertes asociadas a las altas temperaturas; así como 744 por golpes de calor y 55 más por deshidratación. Las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en horarios de mayor radiación.

Con este nuevo fallecimiento, la región acumula cinco defunciones asociadas a las temperaturas extremas de las cuales se registran tres en Quintana Roo, una en Campeche y una más en Yucatán.

El registro de estas muertes ocurre en un periodo en el que la península ha enfrentado semanas de intenso calor, elevadas sensaciones térmicas y que ha limitado la formación de lluvias y favorecido condiciones más secas y calurosas.

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En tanto, paramédicos de una empresa privada, aseguran que en Cancún se atienden en promedio a siete turistas con afectaciones por altas temperaturas, de esos casos, al menos tres requieren ser hospitalizados y uno puede ser una situación de gravedad.

Los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo (SESA) han emitido una alerta sobre el aumento de las temperaturas y de la probabilidad de contraer un golpe de calor, una condición potencialmente grave que puede comprometer la salud de la población si no se toman las medidas adecuadas de prevención.