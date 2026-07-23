Danna Paola hace un llamado a frenar los ataque por polémica con Belinda

Desde hace varios días, mucho se ha especulado sobre la relación entre Belinda, Kenia Os y Danna, unas mujeres muy exitosas en la industria musical, ahora las tres están siendo protagonistas de una fuerte polémica.

Hace un tiempo se comenzó a rumorear que existía un distanciamiento con Kenia Os, los cuales surgieron desde que se reveló que Danna y Belinda se encuentran trabajando en una nueva colaboración.

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Danna pide frenar los ataques en redes sociales ante la polémica

Las cosas se complicaron más, después de que Belinda hizo una fuerte declaración durante una entrevista, donde mencionó que se unieron por primera ocasión estrellas del pop en México. Como era de esperarse, esta situación generó un sinfín de comentarios, ya que muchos de los fans han afirmado que todo fue una indirecta en contra de Kenia Os.

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Esta situación se ha salido de control, pues varios usuarios no dudaron en arremeter contra de Belinda, aunque la cantante decidió aclarar la situación y mencionó que no pretendía hacer menos el trabajo de sus compañeras, también afirmó que no tiene un conflicto con Kenia Os.

Sin embargo, todo parece indicar que las cosas se están poniendo muy tensas para Belinda. Pues, ahora Danna compartió un comunicado en el que pidió a sus fanáticos no caer en provocaciones por los comentarios que se están generando en redes sociales.

“Trabajo en una industria donde yo como mujer, al igual que muchas de mis compañeras, todos los días afrontó críticas, burlas y comparaciones. Cancelar, acosar o amedrentar sólo perpetúa el discurso de violencia que durante tanto tiempo ha existido. Los invito a que si se encuentran en internet con cualquier tipo de contenido negativo hacia mi persona o mis compañeras hagan caso omiso o respondan desde el amor. No seamos partícipes en alimentar narrativas de odio, ya que, como he dicho, hay lugar para todas y siempre pesarán más las razones positivas para estar feliz y agradecida”

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