Presidenta Sheinbaum comparte su reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional por revisión del T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este jueves 23 de julio una reunión en Palacio Nacional con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, como parte de las conversaciones bilaterales para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Después del encuentro, la mandataria compartió en su cuenta de X tres fotografías de la reunión, en las cuales aparecen funcionarios de ambos gobiernos sentados en una mesa de trabajo.

El diálogo se llevó a cabo durante la visita de Greer a México para participar en la tercera ronda de negociaciones bilaterales sobre el T-MEC. El funcionario estadounidense llegó al recinto alrededor de las 10:00 horas acompañado por una delegación de su país.

¿Quiénes participaron en la reunión de Sheinbaum y Jamieson Greer?

Por parte del Gobierno mexicano participaron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; el asesor presidencial Julio Berdegué Sacristán, y Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.

Berdegué dejó la titularidad de la Secretaría de Agricultura en mayo de 2026, pero continuó dentro del Gobierno federal como asesor y coordinador de asuntos internacionales relacionados con el campo y otras tareas estratégicas.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum recibirá a Jamieson Greer en Palacio Nacional para abordar relación comercial y T-MEC

En representación de Estados Unidos acudieron Jamieson Greer, integrantes de la Oficina del Representante Comercial y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

Greer encabeza la USTR desde febrero de 2025 y tiene a su cargo las negociaciones comerciales de la administración de Donald Trump.

¿Qué temas se revisaron en Palacio Nacional?

Antes del encuentro, Sheinbaum explicó que la reunión serviría para conocer de manera directa los avances, las propuestas y los tiempos planteados por Estados Unidos dentro de la revisión del tratado.

Los equipos de ambos países analizan el comercio de acero, aluminio y sus productos derivados, así como asuntos relacionados con automóviles, seguridad económica, agricultura, trabajo y servicios de pagos electrónicos.

La mandataria había señalado que el Gobierno mexicano busca obtener las mejores condiciones posibles dentro de las negociaciones, siempre con la defensa de los intereses nacionales.

Reunión ocurre ante posibles nuevos aranceles de Estados Unidos

El encuentro se realizó mientras Washington prepara nuevas medidas arancelarias contra cerca de 60 países. México presentó argumentos ante las autoridades estadounidenses para evitar que sus exportaciones resulten afectadas.

Sheinbaum sostuvo que los productos que cumplen las reglas del T-MEC deben mantener sus preferencias comerciales. También rechazó que la revisión del acuerdo esté condicionada a asuntos como seguridad o la entrega de agua, pues esos temas se atienden mediante mesas bilaterales distintas.

La Secretaría de Economía dará a conocer los resultados de la tercera ronda de conversaciones, que se desarrolla en la Ciudad de México y concluye este viernes 24 de julio.

IO