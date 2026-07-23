Viviendas Bienestar en Campeche: detectan daños y presunto robo de materiales tras reanudarse la obra

Tras el reinicio de la construcción de las casas Bienestar por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, Conavi, en el fraccionamiento Tamarindos, trabajadores continúan con el levantamiento del inventario de las obras que resultaron afectadas por las lluvias y probables actos vandálicos.

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Esto, luego de que Elvira de la Peña Abreu, directora de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, Codesvi, confirmara que, durante los tres meses en que el Ayuntamiento de Campeche suspendió la obra al negar los permisos de construcción, con el argumento de que se requería la edificación de un muro de contención y un drenaje para no afectar cuatro viviendas, varias casas en construcción colapsaron por el impacto de las lluvias.

Trascendió de manera extraoficial que parte del material de construcción, entre bultos de cemento, gravilla, varillas y cablería, habría sido robado.

Los constructores encargados de ejecutar la obra trabajan en el inventario para constatar los daños y el faltante de material de construcción que pudiera haberse registrado.

Con el reinicio de esta obra, según los encargados del proyecto de beneficio social, se están generando por el momento más de 300 empleos, con la expectativa de que la cifra aumente a 400 trabajadores.

Los obreros temen que las autoridades vuelvan a suspender los trabajos y queden nuevamente desempleados, obligándolos a buscar trabajo por su cuenta.

“Ojalá no, que se tiente el corazón las autoridades del Ayuntamiento de Campeche. Sí nos hace falta la generación de trabajo para los campechanos, porque muchas veces las obras que realizan otras empresas se hacen con trabajadores foráneos y ahora sí están incluyendo mano de obra local”, manifestó el trabajador Eleazar Moreno.

Se espera que, a partir de la próxima semana, una vez consolidado el reinicio de la construcción de más de 300 viviendas en este sector de la colonia Cuatro Caminos y el fraccionamiento Bello Horizonte, se den a conocer todas las afectaciones detectadas y corregidas por los encargados de la obra.

De manera extraoficial, se informó que se espera que las autoridades del Municipio de Campeche otorguen los permisos para la construcción del muro de contención y el drenaje que solicitaron para resolver los problemas de estancamiento de agua de lluvia que afectan a cuatro viviendas.

Dicha obra será atendida por el Gobierno del Estado, con el objetivo de evitar que se presenten nuevos obstáculos para la construcción de las casas Bienestar en ese sector.

JGH