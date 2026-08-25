Detienen a presuntos responsables de intento de ejecución contra un empresario en Tulum

La tarde de este martes, un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) terminó con la detención de los presuntos responsables del intento de ejecución de un empresario de la tortillería Lulú.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los sujetos habrían intentado asesinar al empresario el pasado lunes, cuando se encontraba en su negocio ubicado sobre la calle Sol, entre Orión y Beta. Sin embargo, el ataque se frustró cuando el arma calibre 9 milímetros que presuntamente utilizarían para cometer el homicidio se encasquilló, obligándolos a abandonar el lugar.

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Durante el fallido ataque, los presuntos agresores habrían terminado tirando un cartucho en el sitio, evidencia que ahora forma parte de las investigaciones. El empresario, según la información recabada, previamente habría sido víctima de extorsión por parte de los mismos delincuentes.

La captura se concretó este martes luego de que las corporaciones desplegaran un operativo interinstitucional en una vivienda localizada sobre la calle Gallinolas, en su cruce con avenida La Selva, en la colonia Ejido.

El aseguramiento del arma y la motocicleta será clave para las investigaciones / Aquiles Bee Cituk

Vecinos de la zona reportaron una intensa movilización de las fuerzas de seguridad y señalaron que durante el operativo fue asegurada el arma de fuego que presuntamente habría sido utilizada en el intento de homicidio, además de una motocicleta en la que aparentemente se movilizaban los sospechosos.

Habitantes del sector aseguraron que los individuos ya habían llamado la atención de los vecinos antes de los hechos. De acuerdo con sus testimonios, los presuntos delincuentes eran vistos frecuentemente provocando desórdenes y escándalos en la zona, e incluso algunos vecinos afirmaron haberlos observado portando el arma de fuego que ahora habría sido asegurada por las autoridades.

La detención representa un golpe a la operación de los presuntos responsables, mientras las autoridades buscan determinar su grado de participación en el ataque contra el empresario y establecer si están relacionados con otros hechos delictivos registrados recientemente en Tulum.

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El aseguramiento del arma y la motocicleta será clave para las investigaciones, ya que ambos objetos podrían aportar elementos para confirmar la participación de los detenidos en el fallido ataque.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y será la autoridad competente la encargada de determinar la situación jurídica de los detenidos, así como su posible responsabilidad en el intento de homicidio y otros delitos.