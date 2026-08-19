Detienen a cinco tras ataque armado en coctelería “El Paisa" de Cancún

Tras una serie de operativos realizados en las colonias Victoria y La Morena, en la Supermanzana 243, elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Municipal detuvieron a cinco personas presuntamente relacionadas con el ataque armado ocurrido el pasado domingo en la coctelería “El Paisa”, donde un cliente perdió la vida y otras cinco personas resultaron lesionadas.

Una de las principales líneas de investigación apunta a que la agresión habría estado dirigida contra el establecimiento por una situación relacionada con el cobro de “Derecho de piso”; sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades ministeriales.

Noticia Destacada Investigan ataque armado en el restaurante “El Paisa" de Cancún que dejó un fallecido y cinco lesionados

La víctima mortal fue identificada como Pablo, de oficio mecánico, quien se encontraba a un costado del acceso al negocio cuando fue alcanzado por los disparos. El hombre falleció alrededor de las 23:00 horas del domingo.

Además, un mesero, dos comensales, una mujer y una niña de siete años sufrieron diversas heridas, por lo que recibieron atención médica en distintos hospitales.

Tras el ataque, elementos de la Fiscalía General del Estado revisaron las cámaras de videovigilancia ubicadas en las inmediaciones del restaurante-bar, localizado sobre la avenida Niños Héroes, y lograron establecer una posible ruta de escape utilizada por los responsables hacia la avenida 20 de Noviembre.

Noticia Destacada ¡Código Rojo en Cancún! Ataque armado en cocktelería deja saldo preliminar de un muerto y tres heridos

Derivado de estas indagatorias, agentes de la Policía de Investigación ubicaron al menos dos inmuebles presuntamente utilizados como refugio por integrantes de grupos delictivos en las colonias Victoria y La Morena, donde fueron asegurados los cinco sospechosos, quienes permanecen bajo investigación en instalaciones de la Fiscalía.

De manera preliminar, las autoridades ministeriales aseguraron una motocicleta que presuntamente fue utilizada durante la agresión, además de varias dosis de distintos narcóticos.

Luis Felipe, el mesero que recibió impactos de bala en el tórax y abdomen, permanece internado en el Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como grave. En tanto, se informó que la menor lesionada sufrió un rozón en uno de sus pies y fue dada de alta tras recibir atención médica.