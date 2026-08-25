Motociclista de 35 años derrapa en Tizimín y termina hospitalizado

Un hombre de 35 años resultó lesionado, luego de perder el control de la motocicleta que conducía y derrapar sobre la avenida U Bel Il Lakin, en esta ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando Humberto A. B. P. circulaba a bordo de una motocicleta Bajaj Pulsar NS160, de color blanco con negro.

De acuerdo con las autoridades, el motociclista habría impactado la parte frontal de la unidad contra la guarnición del camellón central. Tras el golpe, perdió el control y derrapó hasta terminar sobre uno de sus costados en el arroyo de circulación del lado Norte de la avenida, con la parte frontal orientada hacia el Poniente.

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Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Tizimín acudieron al sitio para tomar conocimiento. Anunciaron que el conductor presentaba fuerte aliento alcohólico.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, a bordo de la ambulancia YUC-034, valoraron al motociclista y determinaron que presentaba policontusiones, además de heridas lacerantes en el pómulo derecho y en la ceja del mismo lado, esta última de unos cinco centímetros.

Debido a las lesiones, el conductor fue trasladado al Hospital San Carlos para recibir atención médica y una valoración más detallada sobre sus lesiones y descartar posibles complicaciones. Al sitio también arribó una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública para brindar apoyo.

La motocicleta fue asegurada y trasladada al cuartel Morelos, donde quedó bajo resguardo. Las autoridades informaron que no fue posible practicarle la prueba de alcoholimetría para confirmar del estado al conductor, debido a que tuvo que ser llevado al hospital.