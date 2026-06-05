Detienen en Tulum a “El Gato”, presunto responsable de un ataque armado

Un presunto integrante de un grupo delictivo fue detenido por autoridades de los tres órdenes de gobierno tras un operativo desplegado luego de un ataque armado registrado en la colonia Mayapax, donde un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego mientras se desplazaba en motocicleta. Al momento de su captura, el sujeto portaba un arma corta abastecida y varias dosis de presunta droga.

El detenido fue identificado como Gerardo Esteban “N”, alias “El Gato”, de 37 años de edad y originario de Villahermosa, Tabasco. Su aseguramiento ocurrió horas después de que se reportara una agresión armada contra un motociclista en calles de la colonia Mayapax, hecho que provocó una intensa movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y personal del Ejército Mexicano.

Noticia Destacada Detienen a “El Chucho” por presunta participación en un ataque armado en Tulum

De acuerdo con los reportes oficiales, durante los recorridos de búsqueda implementados tras la activación de los protocolos de seguridad, los agentes localizaron al sospechoso y le aseguraron una pistola abastecida con nueve cartuchos útiles, además de ocho envoltorios que contenían hierba verde con características similares a la marihuana. Tanto el arma como los demás indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La captura se produjo en el contexto de un hecho violento ocurrido cuando un hombre identificado como Juan “N”, de 51 años y originario de Tabasco, fue atacado a balazos mientras circulaba a bordo de una motocicleta. Según información preliminar, la víctima fue interceptada por sujetos armados que abrieron fuego en su contra, provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

A pesar de encontrarse herido, el motociclista logró alejarse de la zona de riesgo y buscar ayuda. Testigos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, lo que permitió la rápida llegada de paramédicos que le brindaron atención prehospitalaria antes de trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada.

Las primeras versiones recabadas por las autoridades señalaban que los agresores habrían escapado a bordo de un vehículo deportivo color rojo. Sin embargo, la implementación de un operativo de búsqueda permitió avanzar en las investigaciones y concretar la detención de uno de los presuntos involucrados.

La Fiscalía General del Estado será la encargada de determinar si el arma asegurada durante la captura de “El Gato” fue utilizada en el atentado. Asimismo, las autoridades investigan posibles vínculos del detenido con actividades relacionadas con el narcomenudeo y otros hechos delictivos registrados recientemente en el municipio.