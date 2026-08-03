Detienen a presunto implicado en pornografía infantil tras cateo en la SM 61 de Cancún

El operativo de cateo realizado en una vivienda de la Supermanzana 61 arrojó como resultado la captura de un presunto involucrado en el delito de pornografía infantil, identificado como Marco Antonio “N”, de 31 años de edad.

La Fiscalía General del Estado confirmó que la movilización registrada el sábado pasado en el fraccionamiento Privadas del Sol, permitió la detención del presunto responsable en el delito de trata de personas, en la modalidad de pornografía infantil.

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Los agentes le aplicaron una orden de aprehensión por dicho ilícito y aseguraron dentro de su vivienda varios artículos y dispositivos electrónicos con imágenes de menores de edad en actividades sexuales.

El ahora detenido fue descubierto por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, cuando detectaron una cuenta de correo electrónico y un número telefónico, enlazados a una plataforma digital para almacenar y distribuir material de pornografía infantil.

De esta manera, la FGE obtuvo una orden de aprehensión y otra de cateo para proceder contra el presunto responsable.

En su vivienda fueron asegurados cartuchos de distintos calibres, 11 teléfonos celulares, 4 dispositivos de almacenamiento, tres modem, una computadora portátil, una tableta electrónica y 4 chips telefónicos.

Un dictamen pericial de los videos que tenía el imputado permitió identificar a tres niñas de entre 6 y 9 años en actos sexuales y de exhibicionismo corporal. Todas estas pruebas se encuentran a disposición de un Juez de Control, para determinar su situación jurídica.

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Las investigaciones revelaron que también tomaba videos y fotografías de manera oculta a niñas y menores de edad en plazas comerciales y en lugares públicos, además de que en ocasiones se acercaba a jovencitas de 9 y 14 años de edad, a quienes les pedía que le dieran besos.

El detenido tenía también videos e imágenes de pornografía infantil que almacenaba y visualizaba en dispositivos electrónicos.