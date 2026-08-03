Trump amenaza a Irán con mantener bloqueo naval hasta lograr un acuerdo o “rendición total”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes 3 de agosto que mantendrá la presión naval sobre Irán hasta que el Gobierno de Teherán acepte un acuerdo con Washington o se produzca una “rendición total”.

En una publicación difundida mediante Truth Social, el mandatario acusó a los dirigentes iraníes de negar públicamente conversaciones que, según su versión, ya comenzaron y podrían continuar en los próximos días.

Trump sostuvo que la Marina estadounidense mantiene el control del Estrecho de Ormuz y afirmó que el bloqueo de puertos iraníes impedirá la entrada de suministros mientras no exista un entendimiento. La Casa Blanca ha presentado su despliegue marítimo como una estrategia para presionar a Irán y garantizar el tránsito por esta ruta energética.

¿Qué dijo Trump sobre las negociaciones con Irán?

El presidente estadounidense acusó a Teherán de actuar de manera contradictoria. Según su publicación, los representantes iraníes solicitaron reuniones, iniciaron conversaciones y después negaron públicamente la existencia de contactos.

Trump advirtió que “nada llegará” a Irán sin autorización de Estados Unidos mientras continúe el bloqueo. También condicionó el levantamiento de la medida a un acuerdo o a la rendición del Gobierno iraní.

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Las declaraciones aumentaron nuevamente la tensión bilateral, después de que Washington afirmara en semanas anteriores que existían avances para alcanzar un entendimiento sobre el programa nuclear y la navegación por Ormuz.

Irán niega conversaciones directas con Estados Unidos

El Gobierno iraní rechazó que mantenga negociaciones directas con Washington. Su Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que los contactos vigentes son únicamente con Omán y están centrados en mecanismos para garantizar el paso seguro de embarcaciones por el Estrecho de Ormuz.

Funcionarios de ambos países sostuvieron reuniones técnicas para discutir la circulación marítima y los derechos de Irán y Omán como Estados costeros. Teherán también ha insistido en que el estrecho no se encuentra cerrado completamente al tránsito internacional.

¿Por qué es importante el estrecho de Ormuz?

El Estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo y gas.

Cualquier interrupción prolongada puede afectar el suministro energético, elevar los costos del transporte marítimo y provocar movimientos en los precios internacionales del crudo.

La diferencia entre las versiones de Washington y Teherán mantiene abierta la posibilidad de nuevas tensiones. Mientras Trump asegura que existe un proceso de negociación, Irán limita sus contactos públicos a las conversaciones con Omán y rechaza reconocer el control estadounidense sobre la vía marítima.

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