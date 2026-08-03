Lunes violento: Atacan a balazos a una mujer en “Las Torres” de Playa del Carmen

Presuntos criminales balean a una mujer en la zona de invasión conocida como “Las Torres” en la colonia Ejidal de esta ciudad de Playa del Carmen, la víctima aun con signos vitales fue auxiliada por paramédicos y trasladada un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo a los reportes la víctima recibió un disparo en la cabeza considerado un “tiro de gracia”; aún presentaba signos vitales cuando fue auxiliada por paramédicos quienes de inmediato la trasladada de emergencia a un hospital de esta ciudad.

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Mientras que los presuntos sicarios luego de balacear a la mujer huyeron de la escena al parecer a bordo de una camioneta de color negra, lo que provocó un amplio despliegue policial para tratar de ubicarlos y detenerlos.

Sin embargo, hasta el momento no existe una versión oficial sobre el móvil del atentado, de manera preliminar se presume que este nuevo hecho violento que podría estar relacionado con la disputa entre grupos delictivos rivales que mantienen presencia en ese asentamiento “irregular”.

Las autoridades de la Fiscalía de Quintana Roo han iniciado con las investigaciones, no solo para detener a los presuntos asesinos, sino esclarecer los hechos violentos.