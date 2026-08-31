Yucatán registra 345 defunciones fetales durante 2025; bajan 6.8%

Yucatán registró 345 defunciones fetales durante el 2025, 25 menos que las 370 contabilizadas un año antes, lo que representa una reducción de 6.8%, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Fetales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El nuevo corte muestra una disminución en el número total de embarazos que terminaron con la muerte del producto, aunque también evidencia la importancia de los registros adicionales proporcionados por la Secretaría de Salud para conocer con mayor precisión la magnitud del fenómeno.

De los 345 casos correspondientes al 2025, 305 fueron captados mediante el esquema tradicional, basado principalmente en certificados de muerte fetal y registros civiles.

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Otros 40 casos fueron incorporados mediante el convenio de intercambio de información entre el Inegi y la Secretaría de Salud.

Este mecanismo permite recuperar defunciones que cuentan con certificado médico, pero que por distintas razones no necesariamente completaron el trámite correspondiente ante el Registro Civil.

Bajan 25 incidencias durante un año

Durante el 2024, el Inegi contabilizó 370 defunciones fetales en Yucatán. De ellas, 351 procedieron del mecanismo tradicional y 19 fueron agregadas posteriormente con información de Salud.

La comparación muestra que el total disminuyó en 25 casos durante el 2025. También cambió la composición de los registros: mientras los captados directamente bajaron de 351 a 305, los complementarios más que se duplicaron, al pasar de 19 a 40.

Por ello, la reducción anual debe analizarse considerando que el sistema estadístico combina ambas fuentes para evitar que determinados fallecimientos queden fuera del conteo.

Sin tasa de 31.1

Una interpretación difundida sobre los resultados atribuyó a Yucatán una tasa de 31.1 defunciones fetales por cada 100 mil mujeres en edad fértil. Sin embargo, ese dato no corresponde al Estado.

El reporte nacional del Inegi señala que las tasas más bajas durante 2025 fueron las de Oaxaca, con 25.7; Campeche, con 29.5, y Sinaloa, con 31.1. Yucatán se encuentra dentro del grupo de entidades con tasas de entre 50.1 y 65 defunciones fetales por cada 100 mil mujeres de 15 a 49 años.

A nivel nacional, la tasa fue de 58.9 por cada 100 mil mujeres en edad fértil. Las cifras más elevadas correspondieron a San Luis Potosí con 81.3; Ciudad de México, con 81.0, y Durango, con 80.2.

Más de 20 mil en México

En todo el país se contabilizaron 20 mil 741 defunciones fetales durante el 2025. El indicador nacional bajó respecto del 2024, cuando se registraron 22 mil 31 casos.

La tasa nacional por cada mil nacidos vivos también disminuyó ligeramente, al ubicarse en 15.4, frente a 15.6 del año anterior. La mayoría de las mujeres cuyos embarazos terminaron en una defunción fetal recibieron atención prenatal.

El Inegi reportó que 79.6% contó con consultas durante el embarazo, aunque la existencia de vigilancia médica no elimina necesariamente el riesgo de complicaciones.

La complicaciones concentran las causas

Las principales causas de muerte fetal estuvieron relacionadas con afectaciones al producto derivadas de condiciones maternas y complicaciones del embarazo, trabajo de parto y nacimiento. Estas circunstancias representaron 45.6% de los casos nacionales. Otro 24.8% correspondió a diferentes trastornos originados durante el periodo perinatal.

Los datos muestran que la mortalidad fetal no responde a una sola causa, sino a una combinación de condiciones de salud materna, desarrollo fetal y complicaciones durante la gestación.

Mujeres jóvenes las más afectadas

Los grupos de edad de 20 a 29 años reunieron más de 40% de las defunciones fetales registradas en México.

En escolaridad, 32.1% de las mujeres tenía secundaria y 31.9% preparatoria; ambos niveles concentraron 64% del total.

En cuanto a situación conyugal, 53% vivía en unión libre y 23.4% estaba casada. Además, 64.9% declaró no realizar una actividad económica remunerada al momento del embarazo.