Raúl Magaña sufre accidente de auto en la CDMX y publica polémico mensaje en las redes sociales

El conductor Raúl Magaña reveló que tuvo un accidente sobre la avenida Churubusco en la Ciudad de México. Según sus palabras, una mujer le habría pegado a su coche y se escapó del sitio del percance.

Aunque luego de su publicación en redes sociales, el conductor enfrentó algunos comentarios negativos en las plataformas digitales, donde se afirmó que existe una versión diferente de los hechos.

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Esta es la versión de Raúl Magaña

El conductor de televisión reveló que todo ocurrió cuando estaba circulando en la capital de la Ciudad de México, por lo que mandó una advertencia a las automovilistas que circulan sobre dicha avenida, y lo que vivió con la mujer involucrada.

“Tengan mucho cuidado si andan circulando por la lateral de Churubusco. Esta chava le dio un golpe a mi coche, estaba muy agresiva y no quiso hablarle a su seguro jamás”

Sin embargo, no reveló la fecha en la que sucedió el accidente, aunque sí publicó fotos de lo que sucedió y de la mujer involucrada, también mencionó que pasó una patrulla por el lugar y pidió ayuda, pero la persona involucrada ya se había ido.

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“En cuanto pasó una patrulla y le hice señas, se subió a su coche y se dio a la fuga”

Tras lo sucedido, una usuaria le reclamó por borrar uno de los comentarios que le hicieron en las redes sociales, donde se menciona que las cosas sucedieron de otra forma.

“Por qué eliminas los comentarios donde te están exhibiendo a ti por darte a la fuga”

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