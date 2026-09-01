Septiembre Mes del Testamento 2026 en Yucatán: requisitos, costos y quiénes tendrán descuento

Septiembre no solo marca el inicio del último cuatrimestre del año, también representa una oportunidad para los yucatecos que tienen pendiente realizar su testamento.

Durante el Mes del Testamento 2026 en Yucatán, habrá costos preferenciales para facilitar este trámite y promover que más personas dejen establecida su voluntad.

La principal ventaja este año es que el testamento ológrafo será completamente gratuito durante septiembre. En tanto, quienes opten por hacerlo ante un notario público podrán acceder a una tarifa preferencial de 2,500 pesos.

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Pero hay un beneficio adicional. Personas adultas mayores, personas con discapacidad, personal de enfermería, paramédicos y personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) podrán obtener una tarifa todavía menor, de 2,000 pesos, siempre que acrediten que pertenecen a alguno de estos sectores.

Testamento ológrafo gratis en Yucatán: ¿quién puede tramitarlo?

El testamento ológrafo es una alternativa que permite a una persona plasmar su voluntad de su puño y letra, sin necesidad de realizar el documento directamente ante un notario. Durante septiembre de 2026, esta modalidad no tendrá costo.

Para acceder al trámite es necesario ser mayor de edad y saber leer y escribir. También se debe presentar una identificación oficial, CURP y acta de nacimiento.

El procedimiento se realiza en la Dirección del Archivo Notarial, ubicada en la calle 90 número 498 por 61-A y 63, colonia Bojórquez, dentro del complejo del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), en Mérida.

¿Cómo sacar cita para el testamento ológrafo?

Quienes quieran aprovechar la gratuidad del trámite deberán agendar una cita. Para ello pueden comunicarse al 999 930 3022, extensión 53287, o escribir al correo archivo.notarial@yucatan.gob.mx.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, por lo que se recomienda tomar en cuenta este horario al solicitar información o programar el trámite.

Testamento ante notario en Yucatán: ¿cuánto cuesta en septiembre?

Para quienes prefieran elaborar su testamento ante un notario público, el Gobierno del Estado estableció durante septiembre un costo preferencial de 2,500 pesos.

La tarifa baja a 2,000 pesos para las personas adultas mayores, personas con discapacidad, personal de enfermería, paramédicos y personal operativo de la SSP que presenten la documentación necesaria para acreditar que pertenecen a alguno de estos grupos.

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Para realizar el trámite ante notario se requiere identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y dos testigos, además de cubrir el costo correspondiente.

¿Dónde hacer el testamento ante notario en Yucatán?

El trámite puede realizarse en cualquiera de las 135 notarías públicas de Mérida y del interior del estado, por lo que los interesados pueden acudir a la oficina que les resulte más cercana.

La Consejería Jurídica de Yucatán cuenta con un directorio oficial donde se pueden consultar las ubicaciones y teléfonos de las notarías públicas disponibles en el estado.

El Mes del Testamento 2026 estará vigente durante septiembre, por lo que quienes tengan pendiente realizar este documento podrán aprovechar los precios especiales.

Más allá del ahorro, contar con un testamento permite dejar clara la voluntad sobre los bienes y derechos y puede evitar complicaciones y conflictos familiares en el futuro.