Localizan con vida a Everardo Enrique, último de los tres jóvenes privados de la libertad en Chetumal

En seguimiento al caso de los tres jóvenes privados de su libertad la madrugada del 29 de agosto sobre el Boulevard Bahía, la Fiscalía General del Estado confirmó la localización con vida de último de ellos, Everardo Enrique Hernández Manzanilla, de 23 años, cuya ficha de búsqueda había mantenido en vilo a familiares y a buena parte de la sociedad quintanarroense durante los últimos días.

Como se informó en su momento, la privación de la libertad de los tres jóvenes ocurrió entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de agosto, luego de una velada que había comenzado como cualquier viernes chetumaleño, entre un bar y una discoteca.

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Dos de ellos viajaban juntos en un automóvil negro cuando un grupo de hombres armados, a bordo de una camioneta, les cerró el paso y, tras disparos al aire, los bajó a la fuerza. Minutos después, Everardo Enrique corrió una suerte similar mientras viajaba solo en un Ford blanco, también interceptado por hombres armados que, según las investigaciones, pertenecerían al mismo grupo.

De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas, los captores dejaron abandonado a Everardo Enrique en una brecha cercana a la ciudad, donde posteriormente fue localizado con vida.

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Las autoridades no han revelado hasta el momento los detalles del operativo que permitió su hallazgo, ni tampoco han precisado en qué condiciones se encuentra.

Los otros dos jóvenes privados de la libertad esa misma madrugada, fueron liberados horas después, fueron golpeados. Con el rescate de Everardo, se confirmó la localización de los tres jóvenes con vida.