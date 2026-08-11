Presunto secuestro de 13 trabajadores en Bacalar habría sido por disputa de un predio

La disputa por un predio de alta plusvalía es la principal línea de investigación sobre la privación ilegal de la libertad de 13 trabajadores ocurrida el pasado lunes en Bacalar, informó la vicefiscal Estela Noemí Labastida Rodríguez. La funcionaria señaló que las indagatorias presentan avances significativos, aunque hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos.

“La línea de investigación que ya se tiene muy precisa es que hay una disputa respecto a un predio, que es donde coinciden los trabajadores y es donde se da esta privación de la libertad. Asimismo, ya tenemos avances muy significativos de este caso, que se les darán a conocer cuando sea el momento oportuno”, afirmó.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas del pasado lunes 4 de agosto, cuando una cuadrilla de la empresa Steel Constructora perdió comunicación mientras realizaba trabajos relacionados con el Tren Maya en la comunidad Pueblo Morebi, en Bacalar.

Ante la falta de contacto, cuatro familias residentes de Chetumal y el apoderado legal de Steel Constructora, dedicada al montaje y desmontaje de estructuras metálicas y con sede en Cancún, acudieron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar la desaparición de los empleados.

Entre las personas reportadas como no localizadas se encontraba el ingeniero Gilberto Domínguez Peralta, originario de Coatzacoalcos, Veracruz, además de otros integrantes de la cuadrilla. Sus familiares difundieron llamados de auxilio y solicitaron apoyo de la ciudadanía para conocer su paradero, mientras la autoridad activó las fichas de búsqueda correspondientes.

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Tres días después, la FGE informó que las 13 personas habían sido localizadas con vida en el municipio de Bacalar; sin embargo, hasta ahora no se han reportado arrestos relacionados con el caso.

La vicefiscal indicó que la autoridad mantiene las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes participaron en la privación de la libertad. Añadió que los resultados de las diligencias serán dados a conocer cuando las condiciones de la investigación lo permitan.