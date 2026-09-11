Incendio consume vivienda en Bacalar; no se reportan personas lesionadas

Una vivienda ubicada sobre la avenida 32, entre las calles 11 y 13, fue consumida por un incendio registrado en este Pueblo Mágico, lo que obligó a la movilización de elementos de Protección Civil, Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para atender la emergencia, misma que, de acuerdo con el reporte oficial, no dejó personas lesionadas.

De acuerdo con la información proporcionada vecinos de la zona alertaron sobre la presencia de humo y flamas en el inmueble. Ante ello, unidades de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos del municipio se trasladaron de inmediato al punto señalado para hacerse cargo de las labores de control y extinción del fuego.

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Sin embargo, para cuando los cuerpos de auxilio llegaron al domicilio, William C., de 42 años de edad y propietario de la vivienda, junto con integrantes de su familia, ya habían logrado sofocar por cuenta propia el de incendio, valiéndose de los medios que tuvieron a su alcance para evitar que las llamas se propagaran a otras áreas de la propiedad o a predios vecinos.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también se hizo presente en el lugar, donde brindó apoyo en labores de resguardo perimetral y acompañamiento durante el tiempo que duró la atención del incidente, de acuerdo con lo informado por las autoridades municipales.

Hasta el momento se desconocen con precisión las causas y el origen que habrían provocado el fuego al interior de la vivienda.

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En su reporte, las corporaciones de emergencia confirmaron que el incendio únicamente generó daños materiales en la estructura de la vivienda, sin que se registraran personas lesionadas ni la necesidad de trasladar a algún miembro de la familia para recibir atención médica, lo cual fue considerado un factor favorable ante la magnitud que pudo haber alcanzado el fuego de no haberse controlado a tiempo.

Una vez que el riesgo fue verificado y controlado en su totalidad, los elementos de Protección Civil, Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se retiraron del lugar, no sin antes recomendar a la familia afectada extremar precauciones y revisar las instalaciones eléctricas del inmueble, a fin de prevenir incidentes similares en el futuro.