Ejidatarios de Dzununcán reclaman hasta 150 mdp por tierras usadas en el recinto ferial de Xmatkuil

Ejidatarios de Dzununcán bloquearon ayer el estacionamiento del recinto ferial de Xmatkuil durante una diligencia del Tribunal Agrario relacionada con el litigio que mantienen por terrenos utilizados en las instalaciones. Los manifestantes advirtieron que podrían impedir totalmente el acceso al inmueble si no reciben una respuesta del Gobierno del Estado.

La movilización coincidió con la presencia de un actuario del Tribunal Agrario, quien acudió para realizar una inspección judicial y dejar constancia de la superficie que actualmente se encuentra ocupada dentro del recinto. Algunos accesos permanecieron cerrados durante la protesta.

Wilberth Cocom Celis, comisario ejidal de Dzununcán, señaló que la movilización pretende presionar para que avance la resolución del conflicto. Advirtió que, si no existe una respuesta favorable, los ejidatarios podrían tomar el área de estacionamiento durante la Feria de Xmatkuil.

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Incluso, Cocom Celis afirmó que los manifestantes estaban dispuestos a romper los candados e ingresar al inmueble en caso de que fuera necesario para efectuar la diligencia. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al lugar para mantener el orden y evitar que la protesta escalara.

Añejo conflicto

El conflicto se remonta a la expropiación de terrenos del ejido. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, mediante decreto presidencial del 22 de enero de 2004, publicado el día 29, fueron expropiadas 79 hectáreas, 29 áreas y 12 centiáreas de terrenos de temporal de uso común de Dzununcán. Sin embargo, el asesor jurídico del ejido, David Rolando López Ambrosio, sostiene que la superficie involucrada en el litigio es de aproximadamente 82.66 hectáreas y señala posibles irregularidades en la expropiación y la indemnización.

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López Ambrosio también sostiene que el pago correspondiente no habría sido entregado correctamente al núcleo agrario y refiere la existencia de información sobre un cheque presuntamente recibido por quien entonces encabezaba el comisariado ejidal. Esta versión forma parte de los argumentos de los demandantes, pero no ha sido acreditada públicamente mediante una resolución judicial definitiva.

Los ejidatarios solicitan la devolución de las tierras o, en su defecto, una compensación acorde con el valor actual del terreno y el uso que, aseguran, ha realizado el Gobierno estatal desde 2004.

La representación jurídica estima el reclamo en unos 150 millones de pesos, cifra que incluye el valor de las tierras y rentas que, según el ejido, no han sido cubiertas. La diligencia buscó precisar la superficie actualmente utilizada; la defensa calcula que unas 40 hectáreas corresponden a áreas como el estacionamiento y el Salón Izamal.