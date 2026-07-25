Incendio devora establecimiento comercial en la entrada a Bacalar; columna de humo moviliza a bomberos

Un incendio de gran magnitud consumió un local comercial ubicado sobre el Libramiento de Mahahual, a la altura del cruce con la calle 28, provocando la movilización de cuerpos de emergencia y alarma entre conductores y vecinos de la zona.

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De acuerdo con los reportes recogidos en el lugar, el fuego consumió la estructura de un establecimiento tipo palapa, presuntamente destinado al giro gastronómico, lo que generó una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia sobre la vía principal.

Ciudadanos y automovilistas que transitaban por la zona solicitaron el arribo urgente del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil para sofocar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran otros locales contiguos.

Hasta el momento no se han determinado las causas que originaron el fuego ni se ha confirmado el saldo oficial de daños o posibles lesionados.

JGH