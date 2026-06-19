Vehículo se calcina con una persona atrapada dentro en zona rural de Bacalar

Un lamentable hecho se registró este viernes en la zona rural del municipio de Bacalar, donde un automóvil tipo Corsa, con placas de circulación SNL-5385, fue consumido por un voraz incendio a un costado del camino con una persona en el interior, de acuerdo con testigos.

El siniestro ocurrió en el tramo carretero que conecta a las comunidades de Kuchumatán y Ávila Camacho, sector donde la presencia de los restos calcinados llamó la atención de los habitantes y de las autoridades locales.

El hallazgo del vehículo, que quedó reducido a cenizas tras la intensidad de las llamas, ha generado gran consternación, ya que versiones preliminares apuntan a que una persona habría quedado atrapada en el interior de la unidad sin lograr escapar del fuego.

Por el momento, la identidad de la víctima y las causas exactas que originaron el incendio permanecen bajo el estricto proceso de investigación por parte de las instancias judiciales, quienes se trasladaron a la zona para realizar el levantamiento de los restos y los peritajes necesarios.

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Al sitio del percance arribaron elementos de la Policía Rural para acordonar el área, manteniendo el perímetro bajo resguardo mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes.

El vehículo, que quedó posicionado a un costado de la vía, presenta daños totales por la acción térmica. Esto complica los trabajos iniciales para determinar si el suceso fue producto de una falla mecánica, un accidente derivado de la conducción o algún otro factor externo que provocara la combustión del automotor.

Las autoridades iniciaron con la recolección de indicios para localizar a los propietarios del vehículo y esclarecer el hecho.