Donald Trump reactiva muro fronterizo en Arizona; Nación Tohono O’odham denuncia afectaciones a su soberanía

La construcción de un nuevo tramo de aproximadamente 100 kilómetros de muro fronterizo entre Estados Unidos y México comenzó en Arizona como parte de la estrategia migratoria del presidente Donald Trump, pese a la oposición de la Nación Tohono O’odham.

La comunidad indígena sostiene que el proyecto, denominado “Tucson 5”, amenaza su soberanía, su cultura y distintos sitios considerados sagrados. También cuestiona la necesidad de levantar una nueva barrera física ante la reducción de las detenciones migratorias en la zona.

El presidente de la Nación Tohono O’odham, Verlon José, afirmó que su comunidad mantiene la obligación de proteger el territorio y advirtió que el muro puede afectar el tránsito de personas que viven a ambos lados de la frontera.

¿Qué contempla el nuevo muro fronterizo en Arizona?

El proyecto prevé una barrera de doble capa de acero y concreto de alrededor de 9.1 metros de altura.

La Nación Tohono O’odham ha advertido que la obra podría alterar zonas utilizadas para ceremonias religiosas, peregrinaciones y visitas familiares, además de poner en riesgo cementerios ancestrales.

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La comunidad presentó una demanda para frenar el proyecto, pero en agosto una jueza federal en Washington falló en su contra al considerar que no se había demostrado una violación a su soberanía.

El litigio también involucra una franja de terreno de 18.3 metros de ancho a lo largo de la frontera que, bajo un decreto de 1907, es considerada de uso federal.

CBP defiende proyecto por seguridad fronteriza

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, confirmó trabajos de medición y toma de muestras de suelo en el área, donde ya existe presencia de maquinaria pesada.

El comisionado de CBP, Rodney Scott, sostuvo que el proyecto busca cerrar uno de los corredores utilizados para el tráfico de drogas y el cruce irregular de migrantes.

Verlon José respondió que la comunidad ha cooperado históricamente con las autoridades federales y permite operaciones de la Patrulla Fronteriza dentro de su territorio.

También aseguró que las detenciones migratorias en el sector disminuyeron 95 por ciento en los últimos dos años, por lo que cuestionó la necesidad de la obra.

Tohono O’odham Nation fights Southern Arizona border wall construction near Organ Pipe Cactus National Monument and on its reservation. https://t.co/R8vtDjrMyQ — High Country News (@highcountrynews) September 11, 2026

Comunidad indígena mantiene batalla legal contra el muro

La congresista demócrata de Arizona Adelita Grijalva también se pronunció contra la construcción y, junto con otros legisladores, solicitó a CBP detener los trabajos.

Entre los puntos de preocupación se encuentra el manantial de Quitobaquito, ubicado fuera del territorio tribal pero considerado de importancia cultural para la comunidad.

La zona también funciona como hábitat de especies amenazadas, entre ellas la tortuga de Sonoyta y el pez pupo de Quitobaquito.

La Nación Tohono O’odham apeló la decisión judicial y mantiene vigilancia sobre las obras. Algunos integrantes de la comunidad también realizan ceremonias pacíficas en las inmediaciones mientras continúa la disputa por el proyecto fronterizo.

IO