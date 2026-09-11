Cecilia Patrón encabeza en Nuevo León reunión de Ciudades del Aprendizaje de México

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, encabezó en General Escobedo, Nuevo León, la Sesión Plenaria Anual de la Red de Ciudades del Aprendizaje de México 2026, encuentro que reunió a representantes de 14 municipios del país, además de ciudades de Perú y Argentina.

Durante la reunión, Patrón Laviada destacó que el aprendizaje debe entenderse como una herramienta de transformación social y no limitarse a las aulas. Señaló que acercar oportunidades educativas a personas de todas las edades y condiciones contribuye a reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida.

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Mérida forma parte de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la Unesco desde 2024, cuando fue reconocida por promover una educación inclusiva y de calidad a lo largo de la vida. Este año, Cecilia Patrón asumió la presidencia de la institución, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre las ciudades participantes.

Como parte de las acciones locales, el Ayuntamiento cuenta con más de 60 Centros Aprende, seis ludotecas municipales que atienden a 6 mil 282 personas y nueve sedes de la Academia Municipal de Inglés, donde actualmente estudian 3 mil 836 alumnos. También impulsa programas digitales de regularización académica, idiomas, nutrición, lectura, escritura creativa y formación universitaria para mujeres.

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La estrategia educativa municipal incluye además 6 mil 617 Becas de Excelencia Universitaria y para cursos propedéuticos, así como una Feria de Becas de Descuento para licenciaturas, posgrados y especialidades. A estas acciones se suman el Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya y el Plan de Acción Mérida Ciudad del Aprendizaje.

Patrón Laviada sostuvo que la sesión plenaria permite compartir experiencias y construir una agenda común entre gobiernos, universidades, empresas y sociedad civil.

La alcaldesa consideró que la cooperación entre ciudades puede generar soluciones conjuntas en materia de equidad, inclusión y educación, con la finalidad de ampliar las oportunidades de aprendizaje para la población.