Incendio de un vehículo paraliza tránsito en zona hotelera de Cancún

Un automóvil se incendió en el área del motor, cuando se encontraba en circulación en la zona hotelera, a la altura del kilómetro 12, en donde el conductor logró salir ileso, mientras la situación de emergencia generó un congestionamiento vial durante varios minutos.

Los elementos de la base de Bomberos de la zona hotelera, la cual se encuentra cerca del lugar del siniestro, respondieron al llamado de auxilio y sofocaron las llamas con el uso de un extintor, para después enfriar el motor con chorros de agua.

Los hechos se registraron en el sentido del centro de la ciudad hacia el Aeropuerto de Cancún, frente al restaurante Hacienda Sisal, lo que generó complicaciones en la circulación vehicular en los carriles conocidos como de subida del bulevar Kukulcán.

Los bomberos llegaron a la escena de la emergencia de manera rápida, porque su base de operaciones se encuentra en el kilómetro 13 y al arribar, encontraron que había fuego en el área del motor de un automóvil Hyundai Grand i10, color gris.

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Los elementos reportaron que utilizaron un extintor de polvo químico seco para sofocar el fuego y luego dieron enfriamiento con agua a presión de la unidad 966 del Cuerpo de Bomberos.

En una revisión, los bomberos detectaron daños en el motor, en la batería, en el sistema eléctrico, en la tapa del cofre y también afectación por radiación del calor en el parabrisas.

El conductor, de nombre Andrés y con 31 años, logró detener su marcha al momento de iniciar el incendio y descendió de su automóvil, el cual quedó atravesado entre los dos carriles, por lo que los automovilistas que venían detrás de él tuvieron que detener su marcha, para no exponer sus unidades a la cercanía del fuego.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Turística cerraron la circulación momentáneamente en este punto, mientras los bomberos realizaban sus labores y posteriormente, el vehículo dañado fue empujado hacia un área de acotamiento para la reanudación de la circulación vehicular.